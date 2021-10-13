У Путіна кажуть, що збільшення транзиту газу через Україну залежить від ЄС

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На думку Пєскова, головним адресатом Києва для вирішення питання про збереження транзиту “є покупці газу в Європі, європейські компанії, саме вони можуть укласти з російським монополістом нову довгострокову угоду зі збільшеними обсягами, з урахуванням зростаючих потреб в блакитному паливі”.

“Щоб щось транспортувати через Україну, потрібно, щоб це хтось купив, і це як раз наші покупці в Європі... Президент неодноразово говорив, що якщо будуть купувати далі наш газ, якщо будуть збільшувати контракти і якщо Україна буде давати конкурентоспроможні комерційні пропозиції, то все це продовжить працювати”, — заявив він.

Деталі

За його словами, Росія збільшила до “можливого максимуму” поставки газу в Європу за наявними контрактами. На питання, чи поставляється газ понад контрактів, Пєсков зауважив, що “понад контрактів нічого не може поставлятися”.

Додамо

Раніше Володимир Путін заявив, що Росія в 2021 році “перевищить свої контрактні зобов’язання щодо прокачування газу через Україну”.

Що було раніше

В кінці вересня “Газпром” підписав з Угорщиною два 15-річних контракти на поставку газу через “Турецький потік” і газопроводи Південно-Східної Європи.



Контракти почали діяти 1 жовтня. У цей день стало відомо, що “Газпром” зупинив транзит російського газу в напрямку Угорщини.



Оператор ГТС України заявив, що метою угоди “Газпрому” з Угорщиною був саме обхід України всупереч контракту про транзит газу в Європу між Москвою і Києвом до 2024 року. Кремль, в свою чергу, заявив, що угода не порушує чиїхось прав або норм міжнародної торгівлі.