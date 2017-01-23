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У пункті пропуску "Рава-Руська" українець затіяв бійку з прикордонниками

У пункті пропуску "Рава-Руська" українець затіяв бійку з прикордонниками

Київ • УНН

 • 7215 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Громадянин вдарив працівника Держприкордонслужби під час виконання ним службових обов’язків у пункті пропуску “Рава-Руська” на державному кордоні. Правопорушника затримали прикордонники Львівського загону, передає УНН з посиланням на прес-службу державної прикордонної служби України.

Під час заходів прикордонного контролю у пункті попуску “Рава-Руська” до прикордонників підійшов один із пасажирів з вимогою пропустити його позачергово. Після отримання відмови у позачерговому пропуску особа нанесла удар в обличчя прикордоннику. Черговими силами у складі військовослужбовців Держприкордонслужби порушника, який, за зовнішніми ознаками, ще й був напідпитку, затримано та викликано співробітників поліції.

Після складання відповідних матеріалів справу внесено до ЄРДР про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч.2 ст. 345 КК України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, що — карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк).

Наразі затриманого громадянина України для подальших процесуальних дій передано Нацполіції.

 

Українські Національні Новини

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