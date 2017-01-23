В пункте пропуска "Рава-Русская" украинец затеял драку с пограничниками
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Гражданин ударил работника Госпогранслужбы во время выполнения им служебных обязанностей в пункте пропуска "Рава-Русская" на государственной границе. Правонарушителя задержали пограничники Львовского отряда, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
Во время мероприятий пограничного контроля в пункте попустительстве "Рава-Русская" к пограничникам подошел один из пассажиров с требованием пропустить его вне очереди. После получения отказа во внеочередном пропуска лицо нанесло удар в лицо пограничнику. Дежурными силами из числа военнослужащих Госпогранслужбы нарушителя, который, по внешним признакам, еще и был пьян, задержано и вызвано сотрудников полиции.
После составления соответствующих материалов дело внесено в ЕРДР об обнаружении признаков уголовного преступления по ч.2 ст. 345 УК Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, - наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок).
Сейчас задержанного гражданина Украины для дальнейших процессуальных действий передано Нацполиции.