У пункті пропуску на кордоні з Росією загорілася вантажівка: людей евакуйовували

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"Учора ввечері, в пункт пропуску “Гоптівка”, що на Харківщині, прибув вантажний автомобіль марки Renault. На ньому, до РФ, прямував громадянин України, 1960 року народження. Під час прикордонно-митного оформлення відбулося загоряння кабіни транспортного засобу“, — повідомили в ДПСУ.

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Прикордонники зазначили, що одразу припинили пропускні операції та розпочали евакуацію осіб і транспортних засобів з пункту пропуску. Також, на місце події викликали пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС, медиків та співробітників Національної поліції.

“Силами пожежних розрахунків ДСНС пожежу вдалося ліквідувати. Внаслідок займання водій отримав опіки обличчя та рук. Автомобіль зазнав значних пошкоджень. На даний час тривають заходи із встановлення причини загоряння транспортного засобу та проводяться відповідні слідчі дії”, — повідомляють в пресслужбі.

Зазначається, що, за словами водія, загоряння транспортного засобу сталося внаслідок несправності газового обладнання, яке знаходилося в кабіні вантажівки.

Доповнення

Як повідомляв УНН, торік КПВВ “Станиця Луганська” на лінії розмежування на Луганщині закривали через масштабну пожежу, яка наблизилася до пункту пропуску.