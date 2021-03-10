В пункте пропуска на границе с Россией загорелся грузовик: людей эвакуировали
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В пункте пропуска "Гоптовка" во время погранично-таможенного оформления загорелся грузовой автомобиль, направлявшийся в Россию. Водитель транспортного средства получил ожоги, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГПСУ.
Цитата:
"Вчера вечером, в пункт пропуска "Гоптовка" в Харьковской области, прибыл грузовой автомобиль марки Renault. На нем, в РФ, направлялся гражданин Украины, 1960 года рождения. Во время погранично-таможенного оформления произошло возгорание кабины транспортного средства", - сообщили в ГПСУ.
Детали
Пограничники отметили, что сразу прекратили пропускные операции и начали эвакуацию лиц и транспортных средств с пункта пропуска. Также, на место происшествия вызвали пожарно-спасательные подразделения ГСЧС, медиков и сотрудников Национальной полиции.
"Силами пожарных расчетов ГСЧС пожар удалось ликвидировать. В результате возгорания водитель получил ожоги лица и рук. Автомобиль получил значительные повреждения. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению причины возгорания транспортного средства и проводятся соответствующие следственные действия", - сообщают в пресс-службе.
Отмечается, что, по словам водителя, возгорание транспортного средства произошло вследствие неисправности газового оборудования, которое находилось в кабине грузовика.
Дополнение
Как сообщал УНН, в прошлом году КПВВ "Станица Луганская" на линии разграничения в Луганской области закрывали из-за масштабного пожара, приблизившегося к пункту пропуска.