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У ПЦУ знову відмовились замовляти чартерний літак для Благодатного вогню

Київ • УНН

 • 26466 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Православна церква України повинна отримати Благодатний вогонь на Великдень цього року, повідомив предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній в інтерв’ю Радіо Свобода, передає УНН.

Цитата

“Ми не будемо замовляти чартерного літака. Але, як в минулому році, так і в цьому році ті компанії, які будуть звершувати якісь перельоти в цей час, це можуть бути технічні якісь, і вони пообіцяли, що в цьому році також доставлять нам Святе світло, Благодатний вогонь, як ми називаємо. Можливо, не в той час, коли ми бажали, ввечері, відразу за декілька годин. Це може бути і вранці вже в неділю, але обов’язково ми це світло отримаємо і розповсюдимо по Україні”, — сказав предстоятель ПЦУ.

Додамо

У 2020 році митрополит Епіфаній висловлював сумнів, що Україна отримає Благодатний вогонь.

“Я схильний до того, що краще ті кошти, які використають на літак, використати для того, щоб закупити відповідні медикаменти чи засоби захисту для лікарів. І тому я не впевнений, що буде привезено благодатний вогонь”, — казав очільник ПЦУ за кілька днів до Великодня у квітні 2020 року.

Тоді Православна церква України все ж отримала Благодатний вогонь за сприяння авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” та посольства України в Ізраїлі. Літак МАУ, який привіз вогонь, виконував рейс Київ — Шанхай — Тель-Авіа — Київ та доправляв гуманітарний вантаж медичного призначення з Китаю до Ізраїлю.

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