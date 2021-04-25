В ПЦУ снова отказались заказывать чартерный самолет для Благодатного огня

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"Мы не будем заказывать чартерный самолет. Но, как в прошлом году, так и в этом году те компании, которые будут совершать какие-то перелеты в это время, это могут быть технические какие-то, и они пообещали, что в этом году также доставят нам Святой свет, Благодатный огонь, как мы называем. Возможно, не в то время, когда мы хотели, вечером, сразу за несколько часов. Это может быть и утром уже в воскресенье, но обязательно мы это свет получим и распространим по Украине", - сказал предстоятель ПЦУ.

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В 2020 году митрополит Епифаний сомневался, что Украина получит Благодатный огонь.

"Я склонен к тому, что лучше те средства, которые используют на самолет, использовать для того, чтобы закупить соответствующие медикаменты или средства защиты для врачей. И поэтому я не уверен, что будет привезен благодатный огонь", - сказал глава ПЦУ за несколько дней до Пасхи в апреле 2020 года.

Тогда Православная церковь Украины все же получила Благодатный огонь при содействии авиакомпании "Международные авиалинии Украины" и посольства Украины в Израиле. Самолет МАУ, который привез огонь, выполнял рейс Киев - Шанхай - Тель-Авиа - Киев и доставлял гуманитарный груз медицинского назначения из Китая в Израиль.