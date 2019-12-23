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Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси
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Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси
08:36
• 87102 перегляди