У ПЦУ пояснили, чи причащають у храмах хворих на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Православа церква України проводить таїнство сповіді та причастя для хворих на коронавірус під час карантину. Про це ПЦУ інформує на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.
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Інформують, що причастя відбувається з дотриманням усіх необхідних норм, аби уникнути ризиків зараження і не стати джерелом небезпеки для інших. Рекомендації для священнослужителів та парафіян ще у 2019 році ухвалені Священним Синодом та відображені у документі “Практичні настанови у зв’язку з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19”.
Богослужіння у храмах ПЦУ звершуються із дотриманням карантинних вимог, а також проводяться онлайн-трансляції. Щосуботи церква продовжує приймати онлайн-записки за здоров’я та упокій близьких вам людей.
Священний Синод помісної Української православної церкви при здійсненні таїнства сповіді закликав усіх максимально дотримуватися загальних правил щодо “соціальної дистанції” та вищевикладених настанов, а також допускати практику загальної сповіді. Нагадують також, що у ПЦУ сповідь онлайн не звершується.
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“Пам’ятайте, що священники нашої Церкви подають Причастя всім вірним, які звертаються, у будь-який час, як це робиться щодо хворих і у смертельній небезпеці. Також кожна людина завжди може звернутися до священників нашої Церкви, які готові надати духовну підтримку, звершити Таїнства Сповіді та Причастя, вживаючи належні заходи безпеки. Зауважимо, якщо з певних причин особисте спілкування з хворим неможливе, то духівник може провести духовну розмову та помолитися за здоров’я хворого, використовуючи засоби зв’язку, покладаючи надію на Боже милосердя”, — кажуть у ПЦУ.
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