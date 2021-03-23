Від ускладнень коронавірусу помер митрополит Хмельницької єпархії Антоній

Цитата

“Митрополит Антоній був дбайливим архіпастирем, самовідданим трудівником на Божій ниві, щирим духовним наставником і молитовником та світлою й добросердною людиною”, — повідомляють у Митрополії.

Довідково

Митрополит Антоній (Махота) народився 8 листопада 1966 р. у селі Слатине Золочівського району Харківської області. У 1991 р. закінчив Харківський політехнічний інститут.

У священному сані — з 1991 року, з 1994 по 1995 рік служив у Кримській єпархії Московського Патріархату, перейшов до Української Православної Церкви Київського Патріархату.

З березня 1995 по липень 1996 року — настоятель собору святих Володимира і Ольги УПЦ КП у м. Сімферополі, секретар Кримської єпархії. З липня 1996 р., після постригу в чернецтво та архієрейського рукоположення, ніс служіння єпископа Сімферопольського і Кримського УПЦ КП. В 1997 р. призначений єпископом Хмельницьким і Кам’янець-Подільським УПЦ КП.

У 2004 р. владика був піднесений до сану архієпископа, а у 2012 році — до сану митрополита. В об’єднаній помісній Православній Церкві України також ніс послух заступника голови Синодальної Статутної комісії.

Нагадаємо

Напередодні, від COVID-19 помер помер єпископ-помічник Кам’янець-Подільської дієцезії Ян Нємєц.