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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 51587 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 72085 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 109916 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145470 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195893 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193586 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279876 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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От осложнений коронавируса умер митрополит Хмельницкой епархии Антоний

От осложнений коронавируса умер митрополит Хмельницкой епархии Антоний

Киев  •  УНН

 • 19578 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. На 55-м году жизни от осложнений после коронавирусной болезни скончался митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний (в миру - Владислав Васильевич Махота). Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской Митрополии ПЦУ.

Цитата

“Митрополит Антоний был заботливым архипастырем, самоотверженным тружеником на Божьей ниве, искренним духовным наставником и молитвенником и светлой и добросердечным человеком”, — сообщают в Митрополии.

Справка

Митрополит Антоний (Махота) родился 8 ноября 1966 в селе Слатино Золочевского района Харьковской области. В 1991 г.. Окончил Харьковский политехнический институт.

В священном сане — с 1991 года, с 1994 по 1995 год служил в Крымской епархии Московского Патриархата, перешел к Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата.

С марта 1995 по июль 1996 — настоятель собора святых Владимира и Ольги УПЦ КП в г. Симферополе., Секретарь Крымской епархии. С июля 1996, после пострижения в монашество и архиерейского рукоположения, нес служение епископа Симферопольского и Крымского УПЦ КП. В 1997 назначен епископом Хмельницким и Каменец-Подольским УПЦ КП.

В 2004 г.. Владыка был возведен в сан архиепископа, а в 2012 году — в сан митрополита. В объединенной поместной Православной Церкви Украины также нес послушание заместителя председателя Синодальной Уставной комиссии.

Напомним

Накануне, от COVID-19 умер умер епископ-помощник Каменец-Подольской епархии Ян Немец.

Украинские Национальные Новости

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