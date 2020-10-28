От COVID-19 умер украинский епископ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Накануне, от COVID-19 умер умер епископ-помощник Каменец-Подольской епархии Ян Немец, пишет УНН со ссылкой на сообщение Католического Медиа-Центра.
“В 18:20 по киевскому времени (27 октября — ред.) умер епископ-помощник Каменец-Подольской епархии Ян Немец. Мы уже сообщали, что в последнее время состояние здоровья епископа ухудшилось. Владыка тяжело переносил коронавирус, потому что имел сопутствующие заболевания. Он находился на лечении в Польше. Сегодня же вечером епископ отошел в Дом Отца”, — указано в сообщении.
Детали о похоронах будут сообщены позже.
Справка: Епископ Ян Немец родился 14 марта 1958 года в Козловке у Стжижова (Польша, Подкарпатское воеводство). В 1977-1981 годах учился в Высшей педагогической школе в Ряшеве (Жешув). В 1981 году поступил в Высшую Духовную семинарию в Перемышле. 24 июня 1987 года рукоположен в священника епископом Игнатием Токарчуком, работал пастырем, в частности, Стальной Воли. В 1991 году закончил обучение в Католическом Университете в Люблине.
В 1992 году вместе с группой священников Перемышльской епархии приехал в Украину. С 1993 года был воспитателем, преподавателем и префектом Высшей Духовной семинарии в Городке, а также пастырем на территории Каменец-Подольской епархии. С 2001 года — ректор Высшей Духовной семинарии в Городке.
Назначен епископом-помощником Каменец-Подольской епархии 21 октября 2006 года, а 8 декабря этого же года консекрован кардиналом Марьян Яворским (спивконсекраторы — архиепископ Иван Юркович и епископ Леонид Дубравский) в Каменец-Подольском кафедральном соборе cвв. Апп. Петра и Павла. 05.11.2008 г. Избран председателем Комиссии Семей епископата.