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В ПЦУ объяснили, причащают ли в храмах больных на коронавирус

В ПЦУ объяснили, причащают ли в храмах больных на коронавирус

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Православа церковь Украины проводит таинство исповеди и причастия для больных коронавирус во время карантина. Об этом ПЦУ информирует на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Детали

Информируют, что причастие происходит с соблюдением всех необходимых норм, чтобы избежать рисков заражения и не стать источником опасности для других. Рекомендации для священнослужителей и прихожан еще в 2019 году приняты Священным Синодом и отражены в документе “Практические наставления в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19”.

Богослужения в храмах ПЦУ совершаются с соблюдением карантинных требований, а также проводятся онлайн-трансляции. Каждую субботу церковь продолжает принимать онлайн-записки о здравии и упокоении близких вам людей.

Священный Синод поместной Украинской православной церкви при совершении таинства исповеди призвал всех максимально придерживаться общих правил “социальной дистанции” и вышеизложенных установок, а также допускать практику общей исповеди. Напоминают также, что в ПЦУ исповедь онлайн не совершается.

Цитата

“Помните, что священники нашей Церкви подают Причастие всем верным, которые обращаются, в любое время, как это делается в отношении больных и в смертельной опасности. Также каждый человек всегда может обратиться к священникам нашей Церкви, которые готовы предоставить духовную поддержку, совершить Таинства Исповеди и Причастия, употребляя соответствующие меры безопасности. Заметим, если по определенным причинам личное общение с больным невозможно, то духовник может провести духовную беседу и помолиться за здоровье больного, используя средства связи, возлагая надежду на милосердие Божие ”, - говорят в ПЦУ.

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