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У ПЦУ наклали "санкції" на Філарета та закликали відлучити від Церкви його прихильників

У ПЦУ наклали "санкції" на Філарета та закликали відлучити від Церкви його прихильників

Київ • УНН

 • 29445 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Синод Православної Церкви України заборонив Патріарху Філарету скликати і очолювати зібрання для вирішення питань церковного управління. Синод також закликав відлучити від Церкви його прихильників. Про це УНН повідомляє з посиланням на ПЦУ.

Повідомляється, що священний Синод 2 лютого розглянув порушення архієреєм на спокої Преосвященним Філаретом (Денисенком) та його послідовниками канонічного порядку.

Цитата

"На підставі раніше ухвалених Священним Синодом рішень було визначено, що колишній Предстоятель Української Православної Церкви Київського Патріархату Преосвященний Філарет (Денисенко) є архієреєм Православної Церкви України на спокої, якому в силу перебування на спокої з червня 2019 р. канонічно заборонено звершувати дії, які належать до компетенції єпархіального архієрея та Предстоятеля Церкви, зокрема заборонено скликати і очолювати зібрання для вирішення питань церковного управління, заборонено здійснювати рукоположення в будь-який священний сан тощо", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що виключно з поваги до попередніх заслуг Преосвященного Філарета (Денисенка) та враховуючи його вік і стан здоров’я, Священний Синод застосовує до Почесного Патріарха на спокої крайню ікономію, не вживаючи більш жорстких заходів канонічного реагування на вчинені ним порушення.

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У ПЦУ повідомили, що усі особи, які в порушення канонів та Статуту Церкви без обрання Священним Синодом та без благословення Предстоятеля Православної Церкви України починаючи з червня 2019 р. були іменовані Преосвященним Філаретом (Денисенком) архієреями, насправді не мають архієрейського рукоположення і сану, а тому за розбійницьке привласнення архієрейських титулів і повноважень та інші дії, спрямовані на провокацію розділень в Українській Православній Церкві, ці особи підлягають церковному суду і позбавленню священного сану.

"Синод підкреслив, що будь-які послідовники старокалендарної схизми з Греції не перебувають у церковному спілкуванні з Українською Православною Церквою і в жодному разі не можуть бути прийняті в таке спілкування; враховуючи вчинені нові злочини проти священних канонів Синод висловив прохання до Священного Синоду Православної Церкви Греції розглянути питання про відлучення Авксентія Марініса та Георгія (Хризостома) Калліса від Церкви", - зазначається в повідомленні.

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Колишній митрополит Білгородський і Обоянський Іоасаф (Шибаєв), колишній єпископ Білгород-Дністровський Філарет (Панку) та колишній єпископ Валуйський Петро (Москальов) за грубе порушення канонічного порядку, участь у незаконних зібраннях і так званих архієрейських хіротоніях у м. Києві були заборонені в священнослужінні та викликані на суд Священного Синоду Православної Церкви України за звинуваченнями, за якими вони підлягають позбавленню священного сану. У разі відсутності на засіданні вони підлягають суду заочно.

Доповнення

Філарет вимагає від Вселенського патріарха “повернути оригінал рішення про ліквідацію УПЦ КП”. Незадовго до цього, глава ліквідованої Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) Філарет заявив про відкликання підпису під постановою Об’єднавчого собору, яким в грудні 2018 року було ліквідовано Київський патріархат і створена Православна церква України (ПЦУ). Згодом, ПЦУ відреагувала на рішення Філарета відкликати підпис.

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