В ПЦУ наложили "санкции" на Филарета и призвали отлучить от Церкви его сторонников

Сообщается, что священный Синод 2 февраля рассмотрел нарушение архиереем на покое Преосвященным Филаретом (Денисенко) и его последователей канонического порядка.

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"На основании ранее принятых Священным Синодом решений было определено, что бывший Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Преосвященный Филарет (Денисенко) является архиереем Православной Церкви Украины на покое, которому в силу пребывания на покое с июня 2019 г. канонически запрещено совершать действия, которые относятся к компетенции епархиального архиерея и Предстоятеля Церкви, в частности запрещено созывать и возглавлять собрания для решения вопросов церковного управления, запрещено осуществлять рукоположение в любой священный сан и тому подобное", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что исключительно из уважения к предыдущим заслугам Преосвященного Филарета (Денисенко) и учитывая его возраст и состояние здоровья, Священный Синод применяет к почетному Патриарху на покое крайнюю икономию, не принимая более жестких мер канонического реагирования на совершенные им нарушения.

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В ПЦУ сообщили, что все лица, которые в нарушение канонов и Устава Церкви без избрания Священным Синодом и без благословения Предстоятеля Православной Церкви Украины начиная с июня 2019 г. были именуемые Преосвященным Филаретом (Денисенко) архиереями, на самом деле не имеют архиерейского рукоположения и сана, а потому за разбойничье присвоение архиерейских титулов и полномочий и иные действия, направленные на провокацию разделений в Украинской Православной Церкви, эти лица подлежат церковному суду и лишению священного сана.

"Синод подчеркнул, что любые последователи старокалендарной схизмы из Греции не состоящих в церковном общении с Украинской Православной Церковью и ни в коем случае не могут быть приняты в такое общение; учитывая совершенные новые преступления против священных канонов Синод выразил просьбу к Священному Синоду Православной Церкви Греции рассмотреть вопрос об отлучении Авксентия Мариниса и Георгия (Хризостома) Каллиса от Церкви", - отмечается в сообщении.

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Бывший митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф (Шибаев), бывший епископ Белгород-Днестровский Филарет (Панку) и бывший епископ Валуйский Петр (Москалев) за грубое нарушение канонического порядка, участие в незаконных собраниях и так называемых архиерейских хиротониях в г. Киеве были запрещены в священнослужении и вызваны на суд Священного Синода Православной Церкви Украины по обвинениям, по которым они подлежат лишению священного сана. В случае отсутствия на заседании они подлежат суду заочно.

Дополнение

Филарет требует от Вселенского патриарха "вернуть оригинал решения о ликвидации УПЦ КП". Незадолго до этого, глава ликвидированной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил об отзыве подписи под постановлением Объединительного собора, которым в декабре 2018 года был ликвидирован Киевский патриархат и создана Православная церковь Украины (ПЦУ). Впоследствии, ПЦУ отреагировала на решение Филарета отозвать подпись.