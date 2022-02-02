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В ПЦУ наложили "санкции" на Филарета и призвали отлучить от Церкви его сторонников

В ПЦУ наложили "санкции" на Филарета и призвали отлучить от Церкви его сторонников

Киев • УНН

 • 29442 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Синод Православной Церкви Украины запретил Патриарху Филарету созывать и возглавлять собрания для решения вопросов церковного управления. Синод также призвал отлучить от Церкви его сторонников. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ПЦУ.

Сообщается, что священный Синод 2 февраля рассмотрел нарушение архиереем на покое Преосвященным Филаретом (Денисенко) и его последователей канонического порядка.

Цитата

"На основании ранее принятых Священным Синодом решений было определено, что бывший Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Преосвященный Филарет (Денисенко) является архиереем Православной Церкви Украины на покое, которому в силу пребывания на покое с июня 2019 г. канонически запрещено совершать действия, которые относятся к компетенции епархиального архиерея и Предстоятеля Церкви, в частности запрещено созывать и возглавлять собрания для решения вопросов церковного управления, запрещено осуществлять рукоположение в любой священный сан и тому подобное", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что исключительно из уважения к предыдущим заслугам Преосвященного Филарета (Денисенко) и учитывая его возраст и состояние здоровья, Священный Синод применяет к почетному Патриарху на покое крайнюю икономию, не принимая более жестких мер канонического реагирования на совершенные им нарушения.

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В ПЦУ сообщили, что все лица, которые в нарушение канонов и Устава Церкви без избрания Священным Синодом и без благословения Предстоятеля Православной Церкви Украины начиная с июня 2019 г. были именуемые Преосвященным Филаретом (Денисенко) архиереями, на самом деле не имеют архиерейского рукоположения и сана, а потому за разбойничье присвоение архиерейских титулов и полномочий и иные действия, направленные на провокацию разделений в Украинской Православной Церкви, эти лица подлежат церковному суду и лишению священного сана.

"Синод подчеркнул, что любые последователи старокалендарной схизмы из Греции не состоящих в церковном общении с Украинской Православной Церковью и ни в коем случае не могут быть приняты в такое общение; учитывая совершенные новые преступления против священных канонов Синод выразил просьбу к Священному Синоду Православной Церкви Греции рассмотреть вопрос об отлучении Авксентия Мариниса и Георгия (Хризостома) Каллиса от Церкви", - отмечается в сообщении.

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Бывший митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф (Шибаев), бывший епископ Белгород-Днестровский Филарет (Панку) и бывший епископ Валуйский Петр (Москалев) за грубое нарушение канонического порядка, участие в незаконных собраниях и так называемых архиерейских хиротониях в г. Киеве были запрещены в священнослужении и вызваны на суд Священного Синода Православной Церкви Украины по обвинениям, по которым они подлежат лишению священного сана. В случае отсутствия на заседании они подлежат суду заочно.

Дополнение

Филарет требует от Вселенского патриарха "вернуть оригинал решения о ликвидации УПЦ КП". Незадолго до этого, глава ликвидированной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил об отзыве подписи под постановлением Объединительного собора, которым в декабре 2018 года был ликвидирован Киевский патриархат и создана Православная церковь Украины (ПЦУ). Впоследствии, ПЦУ отреагировала на решение Филарета отозвать подпись.

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