У ПСГ України залишилося 18,34 млрд куб. м газу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 8 січня зменшився до 18,348 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ТОВ "Оператор ГТС України".
За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.
Водночас, 8 січня з ПСГ України відібрано 77,56 млн куб. м.
При цьому в даних за 8 січня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 10,38 млн куб. м газу, даних щодо надходження газу з Угорщини та Польщі немає.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з травня її почали зменшувати. З нового року для споживачів діятимуть дві ціни на газ від Нафтогазу - квартальна та щомісячна.