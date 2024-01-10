У Придністров'ї заявили про перестрілку на кордоні з Україною: що вдіомо
Київ • УНН
Невизнане Придністров'я повідомило про перестрілку на кордоні, а також втечу двох людей на територію України.
У невизнаному Придністров'ї заявили про перестрілку на кордоні з Україною, а також втечу двох "придністровських" громадян на українську територію, передає УНН із посиланням на "МДБ ПМР".
За даними "придністровських правоохоронців", інцидент стався ще 7 січня.
"... поблизу придністровсько-українського кордону стався інцидент із застосуванням вогнепальної зброї, після завершення якої двоє придністровських громадян було переміщено на територію України", - йдеться у повідомленні.
Наразі з'ясовуються обставини того, що сталося, додали у "МДБ ПМР".