В Приднестровье заявили о перестрелке на границе с Украиной: что известно

В непризнанном Приднестровье заявили о перестрелке на границе с Украиной, а также побеге двух "приднестровских" граждан на украинскую территорию, передает УНН со ссылкой на "МГБ ПМР".

По данным "приднестровских правоохранителей", инцидент произошел еще 7 января.

"... вблизи приднестровско-украинской границы произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, после завершения которого двое приднестровских граждан были перемещены на территорию Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас выясняются обстоятельства случившегося, добавили в "МГБ ПМР".