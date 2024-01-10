В Приднестровье заявили о перестрелке на границе с Украиной: что известно
Киев • УНН
Непризнанное Приднестровье сообщило о перестрелке на границе, а также побеге двух человек на территорию Украины.
В непризнанном Приднестровье заявили о перестрелке на границе с Украиной, а также побеге двух "приднестровских" граждан на украинскую территорию, передает УНН со ссылкой на "МГБ ПМР".
По данным "приднестровских правоохранителей", инцидент произошел еще 7 января.
"... вблизи приднестровско-украинской границы произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, после завершения которого двое приднестровских граждан были перемещены на территорию Украины", - говорится в сообщении.
Сейчас выясняются обстоятельства случившегося, добавили в "МГБ ПМР".
В Приднестровье заявили о перестрелке на границе с Украиной: что известно
Непризнанное Приднестровье сообщило о перестрелке на границе, а также побеге двух человек на территорию Украины.
Ученые обнаружили магнитную оболочку вокруг Юпитера: доказательства получены на основе данных "Вояджера-2", который посетил Юпитер 45 лет назад
Благодаря повторному анализу данных зонда "Вояджер-2", китайские исследователи обнаружили магнитные потоки вблизи Юпитера - это открытие важно для изучения процессов и структур вокруг газового гиганта. Предполагается, что магнитослойные потоки могут присутствовать на других планетах Солнечной системы.
Заседание Комитета нацбезопасности по рассмотрению законопроекта о мобилизации снова перенесено - нардеп
Комитет по вопросам национальной безопасности Украины перенес рассмотрение законопроекта о мобилизации на 11 января.
Индия готова отказаться от российской нефти - Reuters
Индия сокращает закупки российской нефти, рассматривает возможность замены нефтью из Саудовской Аравии из-за проблем с оплатой и менее привлекательных скидок.
Спасатели эвакуировали из Авдеевки еще двух гражданских
Украинские спасатели эвакуировали супругов и их кота из Авдеевки и перевезли их в безопасное место.
Украина заняла 18 место в рейтинге самых мощных армий мира
Украина занимает 18 место в Глобальном рейтинге огневой мощи 2024, опустившись на три позиции с индексом мощности 0,2598.
Банковская система Украины имеет достаточный запас капитала и прочности - Нацбанк
Банковская система Украины демонстрирует стабильность, готова к восстановлению с достаточным капиталом для поддержания прибыльности и кредитования, сообщается в отчете Национального банка.
Есть барин, холопы, обращайтесь ко мне - Эмельдеш о возможном ручном управлении ГНС Гетманцевым
Есть данные, что Даниил Гетманцев может контролировать налоговую службу Украины, что вызывает беспокойство относительно Национальной стратегии доходов, на которую он имеет влияние.
29 украинцам отказали в эвакуации из сектора Газа - посол в Израиле
Службы безопасности Израиля и Египта отказались предоставить разрешение на эвакуацию некоторых граждан Украины из сектора Газа.
Херсонщина: россияне обстреляли жилые дома в Новодмитровке, ранен человек
В результате российского обстрела Новодмитровки в Херсонской области ранен мирный житель, повреждены жилые дома и здания.