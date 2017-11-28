У прокуратуру принесли хабар у коробці цукерок

"Ну скільки можна? При спробі вручити хабар заступнику прокурора Київської області затримано директора однієї з будівельних компаній", - написав Луценко.

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В свою чергу прес-секретар Генерального прокурора Лариса Сарган у соцмережі повідомила, що "у коробочку цукерок влізло 10 тисяч доларів хабаря".