У прокуратуру принесли хабар у коробці цукерок
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Директора будівельної компанії спіймали на спробі дати хабар заступнику прокурора Київської області у коробці цукерок. Про це повідомив у Facebook генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
"Ну скільки можна? При спробі вручити хабар заступнику прокурора Київської області затримано директора однієї з будівельних компаній", - написав Луценко.
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В свою чергу прес-секретар Генерального прокурора Лариса Сарган у соцмережі повідомила, що "у коробочку цукерок влізло 10 тисяч доларів хабаря".