В прокуратуру принесли взятку в коробке конфет

"Ну сколько можно? При попытке вручить взятку заместителю прокурора Киевской области задержан директор одной из строительных компаний", - написал Луценко.

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В свою очередь пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган в соцсети сообщила, что "в коробочку конфет влезло 10 тыс. долларов взятки".