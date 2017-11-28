В прокуратуру принесли взятку в коробке конфет
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Директора строительной компании поймали на попытке дать взятку заместителю прокурора Киевской области в коробке конфет. Об этом сообщил в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.
"Ну сколько можно? При попытке вручить взятку заместителю прокурора Киевской области задержан директор одной из строительных компаний", - написал Луценко.
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В свою очередь пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган в соцсети сообщила, что "в коробочку конфет влезло 10 тыс. долларов взятки".