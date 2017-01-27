У прокуратурі прокоментували звільнення з СІЗО добровольця АТО Г.Церцвадзе

За дорученням Генеральної прокуратури України прокуратура Києва скасувала тимчасовий арешт громадянину Грузії Гії Церцвадзе.

“За інформацією грузинської сторони встановлено, що вказана особа була безпосередньо задіяна у справах, що є важливими для безпеки і територіальної цілісності Грузії, та його екстрадиція до Російської Федерації може негативно позначитися на державних інтересах Грузії”, — повідомили у прокуратурі.

Крім того, підтверджена участь Г.Церцвадзе протягом 2014-2015 рр. у бойових діях на боці збройних сил України при проведенні Антитерористичної операції на сході України.

Наразі Г.Церцвадзе звільнено з Київського СІЗО.