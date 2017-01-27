В прокуратуре прокомментировали освобождение из СИЗО добровольца АТО Г.Церцвадзе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В прокуратуре Киева прокомментировали освобождение из Киевского СИЗО добровольца АТО гражданина Грузии Гии Церцвадзе. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.
По поручению Генеральной прокуратуры Украины прокуратура Киева отменила временный арест гражданину Грузии Гии Церцвадзе.
"По информации грузинской стороны установлено, что указанное лицо было непосредственно задействовано в делах, важных для безопасности и территориальной целостности Грузии, и его экстрадиция в Российскую Федерацию может негативно сказаться на государственных интересах Грузии", - сообщили в прокуратуре.
Кроме того, подтверждено участие Г.Церцвадзе в течение 2014-2015 гг. в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины при проведении антитеррористической операции на востоке Украины.
Сейчас Г.Церцвадзе освобожден от Киевского СИЗО.