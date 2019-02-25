У прокуратурі не знають, куди йдуть гроші за відвідування Межигір'я

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Гроші, зароблені на туристах, які відвідують колишню резиденцію екс-президента України Віктора Януковича у Межигір'ї, отримують невідомі особи. Про це заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос в ефірі телеканалу ZIK, передає УНН.

"Із Межигір'я зробили атракціон, гроші від якого невідомо в якому напрямку дівались і досі невідомо, де акумулюються і куди йдуть", - зазначив Матіос.

За його словами, частина грошей від відвідування Межигір'я йде на утримання тварин.

При цьому він додав, що маєток колишнього Генерального прокурора Віктора Пшонки був розграбований повністю. На його думку, причетні до пограбувань маєтків ті, хто пізніше ними управляв.

Нагадаємо, у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) не виключають, що конкурс на пошук управителя резиденції "Межигір'я" буде продовжено.

Українські Національні Новини

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