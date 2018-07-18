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У прокуратурі Криму прокоментували можливість обміну екіпажу судна “Норд”

У прокуратурі Криму прокоментували можливість обміну екіпажу судна “Норд”

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 липня. УНН. Члени екіпажу кримського риболовецького судна “Норд” не є фігурантами кримінального провадження прокуратури Автономної Республіки Крим, щодо них жодних обмежувальних заходів прокуратурою не застосовувалось. Про це сказав заступник начальника управління прокуратури АРК Єгор Ребров в ефірі радіо “Крым Реалии”, відповідаючи на питання щодо можливості обміну екіпажу “Норда” на утримуваних в Криму українських моряків, передає УНН.

“Можливість обміну членів екіпажу я взагалі не можу коментувати, тому що вони не є фігурантами нашого кримінального провадження,щодо них жодних обмежувальних заходів з нашого боку не застосовувалось. Вони — вільні громадяни України, які можуть вільно переміщуватись, як і будь-які інші громадяни України”, — сказав Ребров.

Обмін капітана, за його словами, не є питанням компетенції прокуратури Автономної Республіки Крим.

“Якщо будуть прийняті такі політичні рішення, питання буде пильніше вивчатися. Моя особиста точка зору — за конституцією України, громадяни України не можуть видаватись іншим державам”, — наголосив він.

Як повідомляв УНН, український Омбудсмен Людмила Денісова попросила Президента Петра Порошенка розглянути можливість здійснення обміну членів екіпажу судна “Норд” на членів екіпажу українського риболовецького судна “ЯМК-0041”, яких впродовж двох місяців примусово утримуються в окупованому Криму.

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