В прокуратуре Крыма прокомментировали возможность обмена экипажа судна "Норд"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Члены экипажа крымского рыболовного судна "Норд" не является фигурантами уголовного производства прокуратуры Автономной Республики Крым, по ним никаких ограничительных мер прокуратурой не применялись. Об этом сказал заместитель начальника управления прокуратуры АРК Егор Ребров в эфире радио "Крым Реалии", отвечая на вопрос о возможности обмена экипажа "Норда" на содержащихся в Крыму украинских моряков, передает УНН.
"Возможность обмена членов экипажа я вообще не могу комментировать, потому что они не являются фигурантами нашего уголовного производства, по ним никаких ограничительных мер с нашей стороны не применялось. Они - свободные граждане Украины, которые могут свободно перемещаться, как и любые другие граждане Украины", - сказал Ребров.
Обмен капитана, по его словам, не является вопросом компетенции прокуратуры Автономной Республики Крым.
"Если будут приняты такие политические решения, вопрос будет пристально изучаться. Моя личная точка зрения - по конституции Украины, граждане Украины не могут выдаваться другим государствам", - подчеркнул он.
Как сообщал УНН, украинский Омбудсмен Людмила Денисова попросила Президента Петра Порошенко рассмотреть возможность осуществления обмена членов экипажа судна "Норд" на членов экипажа украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041", которые в течение двух месяцев принудительно содержатся в оккупированном Крыму.