В прокуратуре Крыма прокомментировали возможность обмена экипажа судна "Норд"

"Возможность обмена членов экипажа я вообще не могу комментировать, потому что они не являются фигурантами нашего уголовного производства, по ним никаких ограничительных мер с нашей стороны не применялось. Они - свободные граждане Украины, которые могут свободно перемещаться, как и любые другие граждане Украины", - сказал Ребров.

Обмен капитана, по его словам, не является вопросом компетенции прокуратуры Автономной Республики Крым.

"Если будут приняты такие политические решения, вопрос будет пристально изучаться. Моя личная точка зрения - по конституции Украины, граждане Украины не могут выдаваться другим государствам", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, украинский Омбудсмен Людмила Денисова попросила Президента Петра Порошенко рассмотреть возможность осуществления обмена членов экипажа судна "Норд" на членов экипажа украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041", которые в течение двух месяцев принудительно содержатся в оккупированном Крыму.