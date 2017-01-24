У профільному комітеті ВР визнали повну вакханалію і корупцію в НБУ

“Те, що банки оскаржили у судах своє віднесення до категорії неплатоспроможних, говорить про повну вакханалію, корупцію, неадекватність і нерозуміння того, що відбувається в НБУ. Це ручний режим і просто розкрадання майна. Банки, які підводяться під особисту мету. Ми ж чули записи, які були з К.Рожковою, вона займається виключно вирішенням свої особистих питань. Тобто, у НБУ немає ніякої національної стратегії”, — зазначив М.Поляков.

При цьому він зауважив, що попри рішення судів, механізму повернення банків на ринок України немає.

“Якщо банк знищений, то, на жаль, вже нічого не зробиш. Але хоча б не нищили інші. Тому що в результаті всіх знищених Гонтаревою банків зменшується український капітал. І якщо проаналізувати останні два роки, то в нас збільшується лише російський капітал в частині українських банків. От і все. Тобто, це робота виключно на російський капітал”, — наголосив М.Поляков.

Нагадаємо, правова експертиза засвідчила необґрунтованість віднесення банку “Михайлівський” до категорії неплатоспроможних.

Як раніше повідомляли ЗМІ, близько 10 банків оскаржили у судах віднесення їх до неплатоспроможних.