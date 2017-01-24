В профильном комитете ВР признали полную вакханалию и коррупцию в НБУ

"То, что банки обжаловали в судах свое отнесение к категории неплатежеспособных, говорит о полной вакханалии, коррупции, неадекватности и непонимании того, что происходит в НБУ. Это ручной режим и просто хищение имущества. Банки, которые подводятся под личную цель. Мы же слышали записи, которые были с Е.Рожковой, она занимается исключительно решением своих личных вопросов. То есть, у НБУ нет никакой национальной стратегии", - отметил М.Поляков.

При этом он отметил, что несмотря на решение судов, механизма возврата банков на рынок Украины нет.

"Если банк уничтожен, то, к сожалению, уже ничего не сделаешь. Но хотя бы не уничтожали другие. Потому что в результате всех уничтоженных Гонтаревой банков уменьшается украинский капитал. И если проанализировать последние два года, то у нас увеличивается только российский капитал в части украинских банков. Вот и все. То есть, это работа исключительно на российский капитал", - отметил М.Поляков.

Напомним, правовая экспертиза показала необоснованность отнесения банка "Михайловский" к категории неплатежеспособных.

Как ранее сообщали СМИ, около 10 банков обжаловали в судах отнесение их к неплатежеспособным.