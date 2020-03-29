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У проекті змін до Держбюджету Пенсійний фонд планують збільшити на понад 19 млрд грн - нардеп

У проекті змін до Держбюджету Пенсійний фонд планують збільшити на понад 19 млрд грн - нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Проект змін до Державного бюджету України передбачає збільшення видатків на Пенсійний фонд України на більш ніж 19 млрд грн. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.

"Збільшують Пенсійний фонд на більш ніж 19 млрд грн (19 681 300,0 тис грн). З суми в 172 576 299,5 тис грн до суми 192 257 599,5 тис грн", - написав нардеп.

У той же час, за його словами, в уряді пропонують скоротити фінансування Міністерства ветеранів в три рази або більше ніж на 800 млн грн.

Нагадаємо, Кабінет міністрів закінчив попередню роботу над змінами до Держбюджету України, в ньому зберегли витрати на інфраструктуру і розвиток, культуру і освіту.

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