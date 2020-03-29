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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 86418 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100589 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102750 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101985 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110121 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 99204 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 104560 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131411 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130411 просмотра

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В проекте изменений в Госбюджет Пенсионный фонд планируют увеличить на более чем 19 млрд грн - нардеп

В проекте изменений в Госбюджет Пенсионный фонд планируют увеличить на более чем 19 млрд грн - нардеп

Киев  •  УНН

 • 20286 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Проект изменений в Государственный бюджет Украины предусматривает увеличение расходов на Пенсионный фонд Украины на более чем 19 млрд грн. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Увеличивают Пенсионный фонд на более чем 19 млрд грн (19 681 300,0 тыс грн). Из суммы в 172 576 299,5 тыс грн до суммы 192 257 599,5 тыс грн", - написал нардеп.

В то же время, по его словам, в правительстве предлагают сократить финансирование Министерства ветеранов в три раза или на более чем 800 млн грн.

Напомним, Кабинет министров закончил предварительную работу над изменениями в Госбюджет Украины, в нем сохранили расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование.

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