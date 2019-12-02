У проекті "спиртового" закону Зеленського до другого читання зникли правки
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У порівняльній таблиці до проекту ЗУ № 2300, який передбачає демонополізації та приватизації “Укрспирту”, зникли правки. Про це під час засідання економічного комітету парламенту повідомив нардеп Євгеній Шевченко, пише УНН.
“У таблиці правок до законопроекту „про спирт“ немає всіх правок. Питання дуже серйозне. Прошу оголосити перерву на 1 годину”, — сказав він.
Голова комітету Дмитро Наталуха пропозицію підтримав частково, оголосивши перерву у засіданні на 15 хв. Про які саме правки мова, депутати поки не уточнили.
Нагадаємо, як писав УНН, законопроект № 2300 був прийнятий у першому читанні, і зараз документ готують до другого.
Вказаний проект ЗУ експерти називають скандальним, прогнозуючи, що у чинній редакції його реалізація призведе до контрабанди спирту з окупованих територій, ще більшої тінізації алкогольно ринку, а також “спровокує” спиртову монополію збоку горілчаних гігантів.
“Слуги народу” раніше пообіцяли суттєво доопрацювати документ до другого читання, передбачивши зокрема, демонополізацію ДП “Укрспирт” лише після приватизації, а не навпаки, як це пропонується зараз.