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В проекте "спиртового" закона Зеленского ко второму чтению исчезли правки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. В сравнительной таблице к проекту Закона Украины № 2300, который предусматривает демонополизации и приватизации “Укрспирта”, исчезли правки. Об этом во время заседания экономического комитета парламента сообщил нардеп Евгений Шевченко, пишет УНН.

“В таблице поправок к законопроекту „о спирте“ нет всех правок. Вопрос очень серьезный. Прошу объявить перерыв на 1 час”, — сказал он.

Председатель комитета Дмитрий Наталуха предложение поддержал частично, объявив перерыв в заседании на 15 мин. О каких именно правках речь, депутаты пока не уточнили.

Напомним, как писал УНН, законопроект № 2300 был принят в первом чтении, и сейчас документ готовят ко второму.

Указанный проект Закона эксперты называют скандальным, прогнозируя, что в действующей редакции его реализация приведет к контрабанде спирта с оккупированных территорий, еще большей тенизации алкогольного рынка, а также “спровоцирует” спиртовую монополию со стороны водочных гигантов.

“Слуги народа” ранее пообещали существенно доработать документ ко второму чтению, предусмотрев в частности, демонополизацию ГП “Укрспирт” только после приватизации, а не наоборот, как это предлагается сейчас.

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