У продажі з’явилась нова миттєва лотерея “Як козаки”
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Оператор державних лотерей “М.С.Л.” запустив у продаж нову електронну миттєву лотерею — “Як козаки за скарбами полювали”, передає УНН з посиланням на Facebook “М.С.Л”.
У компанії повідомили, що найбільший виграш нової лотереї становить 500 тис. грн.
“Лотерейний квиток друкується на очах у гравця за допомогою терміналів, які встановлені у точках власної мережі продажу: в магазинах „СПОРТЛІГА“, „ЛОТО маркет“, на фірмових столах та острівцях „М.С.Л.“ по всій Україні”, — повідомили в “М.С.Л.”.
Зазначається, що вартість одного лотерейного квитка становить 50 гривень. При цьому в кожному квитку гравець може зіграти відразу у три гри, у кожній з яких є можливість виграти грошові призи.