В продаже появилась новая мгновенная лотерея "Як козаки"

В компании сообщили, что наибольший выигрыш новой лотереи составляет 500 тыс. грн.

"Лотерейный билет печатается на глазах у игрока с помощью терминалов, установленных в точках собственной сети продаж: в магазинах "СПОРТЛИГА", "Лото маркет", на фирменных столах и островках "М.С.Л." по всей Украине", - сообщили в "М.С.Л.".

Отмечается, что стоимость одного лотерейного билета составляет 50 гривен. При этом в каждом билете игрок может сыграть сразу в три игры, в каждой из которых есть возможность выиграть денежные призы.