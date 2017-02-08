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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В продаже появилась новая мгновенная лотерея "Як козаки"

Киев • УНН

 • 17201 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Оператор государственных лотерей "М.С.Л." запустил в продажу новую электронную мгновенную лотерею - "Як козаки за скарбами полювали", передает УНН со ссылкой на Facebook "М.С.Л".

В продаже появилась новая мгновенная лотерея "Як козаки"

В компании сообщили, что наибольший выигрыш новой лотереи составляет 500 тыс. грн.

"Лотерейный билет печатается на глазах у игрока с помощью терминалов, установленных в точках собственной сети продаж: в магазинах "СПОРТЛИГА", "Лото маркет", на фирменных столах и островках "М.С.Л." по всей Украине", - сообщили в "М.С.Л.".

Отмечается, что стоимость одного лотерейного билета составляет 50 гривен. При этом в каждом билете игрок может сыграть сразу в три игры, в каждой из которых есть возможность выиграть денежные призы.

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