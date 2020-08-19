У продавців світових брендів провели обшуки: вилучили одягу і аксесуарів на 17,8 млн грн

“У рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України було встановлено, що група осіб реалізовувала через мережу магазинів одяг та аксесуари відомих брендів, але в бухгалтерському та податковому обліках ці операції не відображались. Для торгівлі ділки використовували реквізити підконтрольних підприємців — фізичних осіб”, — йдеться в повідомленні.

Також під час проведення санкціонованих обшуків в офісних, торговельних та складських приміщеннях, що використовувались фігурантами, вилучено 44 банківські картки підконтрольних підприємців — фізичних осіб. А також необлікований одяг, взуття, аксесуари відомих світових торговельних брендів.

“Загальна кількість вилученого товару склала 9,2 тисячі одиниць орієнтовною вартістю 17,8 млн гривень”, — зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що розслідування триває, встановлюються усі причетні до протиправної діяльності особи для притягнення їх до кримінальної відповідальності й відшкодування завданих державі збитків.

Нагадаємо, директора столичного підприємства судитимуть за несплату 3,4 млн грн податків.



