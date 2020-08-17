Директора столичного підприємства судитимуть за несплату 3,4 млн грн податків
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Завершено досудове розслідування щодо директора столичного підприємства, який ухилявся від сплати податків під час імпортування залізничних вагонів. Підприємство у повному обсязі відшкодувало 3,4 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
"За процесуального керівництва прокуратури міста Києва слідчими ГУ ДФС у місті Києві завершено досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків директором столичного підприємства", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що у період з серпня 2018 по жовтень 2019 року при імпортуванні на митну територію України залізничних вагонів підприємство умисно ухилилося від сплати податків на загальну суму 3,4 млн грн.
"Підприємство добровільно та у повному обсязі відшкодувало до бюджету вказані збитки. Матеріали кримінального провадження скеровані до суду для прийняття рішення", - додали у прокуратурі.
Нагадаємо, в Україні викрили схему ухилення від сплати митних та податкових платежів на 27 млн гривень під час незаконного переміщення на митну територію України з Туреччини, США, КНР та країн Євросоюзу товарів комерційного призначення під виглядом міжнародних експрес-відправлень.