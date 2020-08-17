Директора столичного предприятия осудят за неуплату 3,4 млн грн налогов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Завершено досудебное расследование в отношении директора столичного предприятия, который уклонялся от уплаты налогов при импорте железнодорожных вагонов. Предприятие в полном объеме возместило 3,4 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"За процессуального руководства прокуратуры города Киева следователями ГУ ГФС в Киеве завершено досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов директором столичного предприятия", - говорится в сообщении.
Установлено, что в период с августа 2018 года по октябрь 2019 года при импорте на таможенную территорию Украины железнодорожных вагонов предприятие умышленно уклонилось от уплаты налогов на общую сумму 3,4 млн грн.
"Предприятие добровольно и в полном объеме возместило в бюджет указанные убытки. Материалы уголовного производства направлены в суд для принятия решения", - добавили в прокуратуре.
Напомним, в Украине разоблачили схему уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей на 27 млн гривен при незаконном перемещении на таможенную территорию Украины из Турции, США, КНР и стран Евросоюза товаров коммерческого назначения под видом международных экспресс-отправлений.