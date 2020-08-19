У продавцов мировых брендов провели обыски: изъяли одежды и аксессуаров на 17,8 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Столичная налоговая милиция разоблачила продавцов известных мировых брендов, которые не хотели платить налоги. Ориентировочная стоимость изъятого товара составила 17,8 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГФС в Киеве.
"В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины было установлено, что группа лиц реализовывала через сеть магазинов одежду и аксессуары известных брендов, но в бухгалтерском и налоговом учете эти операции не отображались. Для торговли дельцы использовали реквизиты подконтрольных предпринимателей - физических лиц", - говорится в сообщении.
Также во время проведения санкционированных обысков в офисных, торговых и складских помещениях, которые использовались фигурантами, изъято 44 банковские карточки подконтрольных предпринимателей - физических лиц. А также неучтенная одежда, обувь, аксессуары известных мировых торговых брендов.
"Общее количество изъятого товара составило 9,2 тысячи единиц ориентировочной стоимостью 17,8 млн гривен", - отмечается в сообщении.
Сообщается, что расследование продолжается, устанавливаются все причастные к противоправной деятельности лица для привлечения к уголовной ответственности и возмещения причиненного государству ущерба.
Напомним, директора столичного предприятия будут судить за неуплату 3,4 млн грн налогов.