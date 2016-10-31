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У притулку "Сіріус" на Київщині не вистачає їжі для тварин

У притулку "Сіріус" на Київщині не вистачає їжі для тварин

Київ • УНН

 • 39060 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Одному з найбільших у Європі притулків для тварин "Сіріус" на Київщині необхідна допомога. В першу чергу, чотирилапим не вистачає їжі. Про це кореспондентові УНН повідомила волонтер Оксана Кудряшова.

"Найгарячішим питанням є сьогодні недостача їжі для тварин. Потрібні спонсори, щоб хоча б раз на місяць виділяли кошти. Спонсори були, поки не почалася війна – більшість спонсорів переключилося допомагати бійцям в зоні АТО. На волонтерстві чи ярмарках не заробиш, це може відбити максимум лікування", - повідомила вона.

Волонтер зазначила, що КМДА не опікується притулком для тварин "Сіріус", хоча цей притулок один з найбільших у Європі.

"Це один із найбільших притулків в Європі. В ньому 2 тис. собак і 300-400 котів, також є кози та кролики. КМДА раз на квартал виділяє 50 тис. грн. на притулок. Але для того, щоб прогодувати тварин, треба 200 тис. грн. мінімум. Треба утеплювати будки, ремонтувати їх, оплачувати роботу персоналу, лікувати тварин", - зазначила волонтер.

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Також О.Кудряшова розповіла, що багато роботи в притулку виконують волонтери. Вони допомагають годувати тварин, доглядати за ними, вигулювати собак, а також привозять їжу.

"Волонтери добровільно їздять і допомагають, хто як може. Хтось варить вдома кашу, привозять їжу, ліки, завжди потрібні пластикові пляшки. Намагаємося їздити кожні вихідні", - розповіла О.Кудряшова.

Волонтер додала, що для того, аби допомогти безпритульним тваринам, небайдужі можуть взяти чотирилапого до себе додому, передати грошову допомогу для утримання тварин в притулку або приїхати до закладу і допомогти доглядати за тваринами.

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