В приюте "Сириус" в Киевской области не хватает пищи для животных

"Самым горячим вопросом является сегодня нехватка пищи для животных. Нужны спонсоры, чтобы хотя бы раз в месяц выделяли средства. Спонсоры были, пока не началась война - большинство спонсоров переключилось помогать бойцам в зоне АТО. На волонтерстве или ярмарках не заработаешь, это может отбить максимум лечение ", - сообщила она.

Волонтер отметила, что КГГА не занимается приютом для животных "Сириус", хотя этот приют один из крупнейших в Европе.

"Это один из крупнейших приютов в Европе. В нем 2 тыс. собак и 300-400 кошек, также козы и кролики. КГГА раз в квартал выделяет 50 тыс. грн. На убежище. Но для того, чтобы прокормить животных, надо 200 тыс. грн. минимум. Надо утеплять будки, ремонтировать их, оплачивать работу, лечить животных ", - отметила волонтер.

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Также О.Кудряшова рассказала, что много работы в приюте выполняют волонтеры. Они помогают кормить животных, ухаживать за ними, выгуливать собак, а также привозят еду.

"Волонтеры добровольно ездят и помогают, кто как может. Кто-то варит дома кашу, привозят еду, лекарства, всегда нужны пластиковые бутылки. Стараемся ездить каждые выходные", - рассказала О.Кудряшова.

Волонтер добавила, что для того, чтобы помочь бездомным животным, неравнодушные могут взять четвероногого к себе домой, передать денежную помощь для содержания животных в приюте или приехать в заведение и помочь ухаживать за животными.