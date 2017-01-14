У прифронтовому м.Залізне на Донеччині внаслідок обстрілу пошкоджено будинок
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 14 січня. УНН. У прифронтовому м.Залізне на Донеччині внаслідок артудару з боку окупованої території пошкоджено будинок. На місці працює поліція. Про це проінформували у Торецькому відділенні поліції Донецькій області, повідомляє УНН.
До Торецького відділення поліції звернулася 56-річна місцева жителька, яка повідомила, що під час вечірнього обстрілу пошкоджено її будинок по вул. Лісна. Уламками від снарядів у помешканні вибиті 2 вікна та перебито електропостачання у вищевказаний будинок.
Виїхавши на місце події, правоохоронці встановили, що близько 19-ї год. вечора жінка разом зі своїм чоловіком знаходилася вдома та дивилися телевізор. Раптово в будинок, що навпроти, який зруйнований вщент, влетів снаряд, з боку окупованої Горлівки. Треба зазначити, що відстань до бойовиків така, що їх позиції можна розгледіти неозброєним оком. Трохи заспокоївшись жінка розповіла правоохоронцям, що вмить в будинку стало темно, а скло в двох вікнах повилітало. Жінка каже, що вже не в перший раз їхня вулиця зазнає обстрілів, однак все одно кожен раз дуже страшно. Під час документування вказаного злочину з’ясувалося, що лінія електропостачання пошкоджена саме до будинку потерпілих.
Зараз йдуть роботи по відновленню ліній електропостачання. Правоохоронці працюють у постраждалому районі, документують наслідки злочину.
За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ст.258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, минулої доби бойовики з мінометів та гранатометі обстрілювали донецький напрямок.