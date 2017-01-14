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В прифронтовом г.Зализное Донецкой области в результате обстрела повредили дом

В прифронтовом г.Зализное Донецкой области в результате обстрела повредили дом

Киев • УНН

 • 9647 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 14 января. УНН. В прифронтовом г.Зализное Донецкой области вследствие артудара со стороны оккупированной территории повредили дом. На месте работает полиция. Об этом проинформировали в Торецком отделении полиции Донецкой области, сообщает УНН.

В Торецкое отделение полиции обратилась 56-летняя местная жительница, которая сообщила, что во время вечернего обстрела повредили ее дом по ул. Лесная. Обломками от снарядов в помещении выбиты 2 окна и перебито электроснабжение в вышеуказанном доме.

Выехав на место происшествия, правоохранители установили, что около 19 часов вечера женщина вместе со своим мужем находилась дома и смотрели телевизор. Внезапно в дом, напротив, который разрушен до основания, влетел снаряд, со стороны оккупированной Горловки. Надо отметить, что расстояние до боевиков такое, что их позиции можно разглядеть невооруженным глазом. Немного успокоившись женщина рассказала правоохранителям, что моментально в доме стало темно, а стекла в двух окнах повылетали. Женщина говорит, что уже не в первый раз их улица подвергается обстрелам, однако все равно каждый раз очень страшно. Во время документирования указанного преступления выяснилось, что линия электроснабжения повреждена именно в доме потерпевших.

Сейчас идут работы по восстановлению линий электроснабжения. Правоохранители работают в пострадавшем районе, документируют последствия преступления.

По данному факту открыли уголовное производство по ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УНН, за прошедшие сутки боевики из минометов и гранатометов обстреливали донецкое направление.

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