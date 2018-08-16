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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 13180 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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У прифронтовій зоні України виграно 150 тис. грн в лотерею

Київ • УНН

 • 7066 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. У місті Сєвєродонецьк Луганської області придбано виграшний лотерейний білет “Лото-Забава”. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.

У прифронтовій зоні України виграно 150 тис. грн в лотерею

Щасливий білет із числовою комбінацією 62567655 приніс своєму власнику виграш у 150 тис. грн, які були розіграні в рамках літньої акції “Твоя ідеальна відпустка”.

Переможця запрошують до студії “Лото-Забава” для урочистого вручення призового сертифікату у прямому ефірі.

Також в “М.С.Л.” повідомили про переможця постійного конкурсу “Парочка”. Лотерейний білет №0020730 з виграшем у 300 тис. грн щасливчик придбав через Інтернет.

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