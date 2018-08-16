У прифронтовій зоні України виграно 150 тис. грн в лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У місті Сєвєродонецьк Луганської області придбано виграшний лотерейний білет “Лото-Забава”. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
Щасливий білет із числовою комбінацією 62567655 приніс своєму власнику виграш у 150 тис. грн, які були розіграні в рамках літньої акції “Твоя ідеальна відпустка”.
Переможця запрошують до студії “Лото-Забава” для урочистого вручення призового сертифікату у прямому ефірі.
Також в “М.С.Л.” повідомили про переможця постійного конкурсу “Парочка”. Лотерейний білет №0020730 з виграшем у 300 тис. грн щасливчик придбав через Інтернет.