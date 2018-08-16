В прифронтовой зоне Украины выиграли 150 тыс. грн в лотерею

Счастливый билет с числовой комбинацией 62567655 принес своему владельцу выигрыш в 150 тыс. грн, которые были разыграны в рамках летней акции "Твой идеальный отпуск".

Победителя приглашают в студию "Лото-Забава" для торжественного вручения призового сертификата в прямом эфире.

Также в "М.С.Л." сообщили о победителе постоянного конкурса "Парочка". Лотерейный билет №0020730 с выигрышем в 300 тыс. грн счастливчик приобрел через Интернет.