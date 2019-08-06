У президентській партії пригрозили "кнопкодавам" штрафом від 50 тис. грн і сенсорною кнопкою

"Щодо "кнопкодавів" наша позиція наступна: вони повинні бути покарані суворо. Суворим покаранням ми передбачаємо або високі штрафи від 50 до 80 тис. грн - навіть для наших народних депутатів це вже буде боляче. Другий варіант - аж до кримінального покарання за такі діяння", - заявив Разумков.

Жартома він зазначив, що "руки рубати не буде" таким штрафників.

"Наступним правильним етапом буде введення системи, яка б унеможливила голосування "за себе і за того хлопця". Це можуть бути відбитки пальців, сенсорна кнопка - сьогодні підняли питання в самому кінці про сенсорну кнопку, правда ніхто до кінця не може відповісти, чи буде вона працювати", - додав він.

Глава "Слуги народу" повідомив, що в партії планують впроваджувати таку систему.

"Інше питання - прогульники. Я говорив, що завжди потрібно карати людей, які не ходять на роботу", - зазначив Разумков.

За словами лідера партії, в такому випадку простого співробітника вигнали б з роботи, а ось народного депутата вигнати не можна, тому що "є цілих 5 років, на які він отримав індульгенцію, що буде сидіти в парламенті".

"Наша пропозиція наступна: якщо народний депутат протягом чергової сесії не був на 30% пленарних засідань і на роботі комітетів, то, напевно, він зайнята людина, і нехай йде займатися чимось іншим. Позбавлення мандата, я думаю, було б справедливим", - сказав він.

Як повідомляв УНН, 21 червня Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України" - законопроект про "кнопкодавство".