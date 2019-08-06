В президентской партии пригрозили "кнопкодавам" штрафом от 50 тыс. грн и сенсорной кнопкой

“По поводу „кнопкодавов“ наша позиция следующая: они должны быть наказаны сурово. Суровым наказанием мы предусматриваем или высокие штрафы от 50 до 80 тыс. грн — даже для наших народных депутатов это уже будет больно. Второй вариант — вплоть до уголовного наказания за такие деяния”, — заявил Разумков.

В шутку он отметил, что “руки рубить не будет” таким штрафникам.

“Следующим правильным этапом будет введение системы, которая бы сделала невозможным голосование „за себя и за того парня“. Это могут быть отпечатки пальцев, сенсорная кнопка — сегодня подняли вопрос в самом конце про сенсорную кнопку, правда никто до конца не может ответить, будет ли она работать”, — добавил он.

Глава “Слуги народа” сообщил, что в партии планируют внедрять такую систему.

“Другой вопрос — прогульщики. Я говорил, что всегда нужно наказывать людей, которые не ходят на работу”, — отметил Разумков.

По словам лидера партии, в таком случае простого сотрудника выгнали бы с работы, а вот народного депутата выгнать нельзя, потому что “есть целых 5 лет, на которые он получил индульгенцию, будет сидеть в парламенте”.

“Наше предложение следующее: если народный депутат на протяжении очередной сессии не был на 30% пленарных заседаний и на работе комитетов, то, наверное, он занятой человек, и пусть идет заниматься чем-нибудь другим. Лишение мандата, я думаю, было бы справедливым”, — сказал он.

Как сообщал УНН, 21 июня Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины” — законопроект о “кнопкодавстве”.