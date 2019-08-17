У Президента заявили, що примусово не збирають бюджетників для заходів до Дня Незалежності

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Участь працівників бюджетної сфери у заходах з нагоди відзначення 28-ї річниці Незалежності України є добровільною, а розпорядження Офісу Президента щодо формування делегацій у регіонах має на меті надати допомогу тим, хто хоче приєднатися до урочистостей. Про це йдеться у роз’ясненні ОПУ щодо участі у офіційних заходах з нагоди Дня Незалежності України, передає УНН.