У Президента заявили, що примусово не збирають бюджетників для заходів до Дня Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Участь працівників бюджетної сфери у заходах з нагоди відзначення 28-ї річниці Незалежності України є добровільною, а розпорядження Офісу Президента щодо формування делегацій у регіонах має на меті надати допомогу тим, хто хоче приєднатися до урочистостей. Про це йдеться у роз’ясненні ОПУ щодо участі у офіційних заходах з нагоди Дня Незалежності України, передає УНН.
"Участь працівників бюджетної сфери у заходах з нагоди відзначення 28-ї річниці Незалежності України є добровільною. Інформація про те, що Офіс Президента нібито примусово збирає вчителів, лікарів і представників громадськості на генеральну репетицію святкування, не відповідає дійсності", - вказали в ОПУ.
"Відповідне розпорядження Офісу Президента щодо формування делегацій у регіонах має на меті надати допомогу тим, хто хоче приєднатися до урочистостей", - додали в Офісі.
В ОПУ підкреслили, що йдеться не про глядачів, а саме про учасників заходів, які представлятимуть усі регіони країни. "Значну частину запрошених буде відзначено нагородами. Водночас місцеві органи влади повинні зібрати інформацію щодо складу делегацій для того, щоб учасники не відчували проблем з тим, як дістатися до Києва", - зазначили в Офісі.
В Офісі Президента нагадали, що цього року буде започатковано нову традицію відзначення Дня Незалежності: у святкових заходах візьмуть участь не лише захисники України, а й представники інших професій.
Нагадаємо, Алан Бадоєв та Олена Коляденко стали режисерами Ходи Гідності на День Незалежності.