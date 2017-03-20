У Президента закликали депутатів звільнити військових від декларування
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Представник Президента України у Верховній Раді, народний депутат від фракції БПП Артур Герасимов закликав народних депутатів розглянути питання щодо звільнення військовослужбовців від електронного декларування та проголосувати за законопроект стосовно механізму припинення громадянства України на цьому тижні, передає УНН з посиланням на прес-службу БПП.
За словами А.Герасимова, на розгляді парламенту перебувають внесені Главою держави та визначені як невідкладні проекти законів 6172 та 6175.
“Перший законопроект спрямований на звільнення від електронного декларування військовослужбовців з числа осіб рядового, сержантського, старшинського та молодшого офіцерського складу, а другий — на удосконалення механізму припинення громадянства України, у разі добровільного набуття громадянином України громадянства іншої держави, а також запобігання випадкам подвійного громадянства осіб, які набувають громадянство України”, — сказав він.
Представник Президента, за інформацією прес-служби, також заявив, що для повноцінного переформатування судової системи парламенту необхідно якнайшвидше підготувати та розглянути у другому читанні проект закону 5336-1, спрямований на врегулювання порядку організації та діяльності Конституційного суду України.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект про розширення переліку звільнених від електронного декларування військовослужбовців.