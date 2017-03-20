У Президента призвали депутатов освободить военных от декларирования

По словам А.Герасимова, на рассмотрении парламента находится внесены Главой государства и определены как неотложные проекты законов 6172 и 6175.

"Первый законопроект направлен на освобождение от электронного декларирования военнослужащих из числа лиц рядового, сержантского, старшинского и младшего офицерского состава, а второй - на совершенствование механизма прекращения гражданства Украины, в случае добровольного приобретения гражданином Украины гражданства другого государства, а также предотвращении случаев двойного гражданства лиц, которые приобретают гражданство Украины", - сказал он.

Представитель Президента, по информации пресс-службы, также заявил, что для полноценного переформатирование судебной системы парламенту необходимо как можно быстрее подготовить и рассмотреть во втором чтении проект закона 5336-1, направленный на урегулирование порядка организации и деятельности Конституционного суда Украины.

Как сообщал УНН, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о расширении перечня освобожденных от электронного декларирования военнослужащих.