У Президента вважають, що наразі новий закон про особливий статус Донбасу не потрібен
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Новий закон про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей наразі не потрібен. Таку думку висловив представник Президента у Конституційному суді Федір Веніславський журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.
"Говорити про якийсь якісно новий закон на сьогоднішній день передчасно. Закон відповідав мінським угодам, тобто він ураховував особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, влаштовував інші сторони переговорного процесу, і говорити про якісь суттєві зауваження до цього закону на сьогоднішній день у мене підстав немає", - зазначив Веніславський.
При цьому він уточнив, що про необхідність змін закону щодо особливого статусу окремих районів Донбасу можна буде говорити вже після зустрічі в Нормандському форматі.
Нагадаємо, раніше представник уряду в парламенті Ірина Верещук повідомила, що українська сторона буде обговорювати умови закону щодо окремих районів Донецької і Луганської областей після проведення переговорів у Нормандському форматі.