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У Президента вважають, що наразі новий закон про особливий статус Донбасу не потрібен

Київ • УНН

 • 14089 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Новий закон про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей наразі не потрібен. Таку думку висловив представник Президента у Конституційному суді Федір Веніславський журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.

У Президента вважають, що наразі новий закон про особливий статус Донбасу не потрібен

"Говорити про якийсь якісно новий закон на сьогоднішній день передчасно. Закон відповідав мінським угодам, тобто він ураховував особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, влаштовував інші сторони переговорного процесу, і говорити про якісь суттєві зауваження до цього закону на сьогоднішній день у мене підстав немає", - зазначив Веніславський.

При цьому він уточнив, що про необхідність змін закону щодо особливого статусу окремих районів Донбасу можна буде говорити вже після зустрічі в Нормандському форматі.

Нагадаємо, раніше представник уряду в парламенті Ірина Верещук повідомила, що українська сторона буде обговорювати умови закону щодо окремих районів Донецької і Луганської областей після проведення переговорів у Нормандському форматі.

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