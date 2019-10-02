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У Президента считают, что пока новый закон об особом статусе Донбасса не нужен

Киев • УНН

 • 14089 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Новый закон об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей пока не нужен. Такое мнение высказал представитель Президента в Конституционном суде Федор Вениславский журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.

У Президента считают, что пока новый закон об особом статусе Донбасса не нужен

"Говорить о каком-то качественно новом законе на сегодняшний день преждевременно. Закон отвечал минским соглашениям, то есть он учитывал особенности осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, устраивал другие стороны переговорного процесса, и говорить о каких-то существенных замечаниях к этому закону на сегодняшний день у меня оснований нет", - отметил Вениславский.

При этом он уточнил, что о необходимости изменений закона об особом статусе отдельных районов Донбасса можно будет говорить уже после встречи в Нормандском формате.

Напомним, ранее представитель правительства в парламенте Ирина Верещук сообщила, что украинская сторона будет обсуждать условия закона по отдельным районам Донецкой и Луганской областей после проведения переговоров в Нормандском формате.

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